В Госдуме сообщили о снижении скорости YouTube до 70%

Пока это коснется только просмотров видео на компьтерах.

В Госдуме сообщили о снижении скорости YouTube до 70%. Об этом заявил депутат Александр Хинштейн.

До конца недели скорость загрузки видеохостинга на компьютерах может снизиться до 40 процентов, к концу следующей — до 70. Отмечается, что это пока не коснется просмотра с телефона.

«"Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", — сказал Хинштейн.

Он добавил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит целиком от его администрации. Если она не изменит свою политику и не начнет учитывать российское законодательство, то «ничего позитивного для себя она не заслужит».