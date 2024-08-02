Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
21°
Сбт, 03
22°
Вск, 04
20°
ЦБ USD 85.7 -0.08 03/08
ЦБ EUR 92.83 -0.02 03/08
Нал. USD 86.36 / 86.50 02/08 18:30
Нал. EUR 94.30 / 95.16 02/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
8 часов назад
737
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
1 477
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
2 626
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
2 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Дом географа Петра Семенова-Тянь-Шанского в Рязанской области отреставрируют за 41,5 миллиона рублей
Работы проведут в два этапа. Срок: не позднее 30 сентября 2025 года.

Дом, в котором в 19 веке жил географ Петр Семенов-Тянь-Шанский в деревне Гремячка Милославского района, отреставрируют за 41 миллион 535 тысяч 711 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах, в здании отреставрируют стены, полы, потолки. Потолки очистят от загрязнений, стены покроют новой штукатуркой и обработают составом от биопоражений. Подрядчик заменит окна и оконные решетки, двери. Также подрядчик проведет работы на чердаке и в подвале.

На фото, которые для проектной документации сделали авторы проекта видно, что в объекте культурного наследия федерального значения есть плесень на стенах и потолке, фасад частично осыпался, по стенам и подоконникам идут трещины.

Работы проведут в два этапа. Срок: не позднее 30 сентября 2025 года.

В 2023 году стало известно, что проекты для реставрации и охраны разработают для 17 объектов культурного наследия, в том числе для дома, в котором жил географ.