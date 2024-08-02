Дом географа Петра Семенова-Тянь-Шанского в Рязанской области отреставрируют за 41,5 миллиона рублей

Работы проведут в два этапа. Срок: не позднее 30 сентября 2025 года.

Дом, в котором в 19 веке жил географ Петр Семенов-Тянь-Шанский в деревне Гремячка Милославского района, отреставрируют за 41 миллион 535 тысяч 711 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах, в здании отреставрируют стены, полы, потолки. Потолки очистят от загрязнений, стены покроют новой штукатуркой и обработают составом от биопоражений. Подрядчик заменит окна и оконные решетки, двери. Также подрядчик проведет работы на чердаке и в подвале.

На фото, которые для проектной документации сделали авторы проекта видно, что в объекте культурного наследия федерального значения есть плесень на стенах и потолке, фасад частично осыпался, по стенам и подоконникам идут трещины.

Работы проведут в два этапа. Срок: не позднее 30 сентября 2025 года.

В 2023 году стало известно, что проекты для реставрации и охраны разработают для 17 объектов культурного наследия, в том числе для дома, в котором жил географ.