В Рязанской области разработают проекты охраны 17 объектов культурного наследия

В Рязанской области разработают проекты охраны 17 объектов культурного наследия. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 14 миллионов 716 тысяч 666 рублей. Проект создадут для сохранности объектов. Подрядчики выполнят градостроительные и хозяйственные работы.

В документации указаны следующие объекты:

«Могила Скобелева Михаила Дмитриевича» — Александро-Невский район, село Заборово;

«Усадьба Скобелевых, 19 век» — Александро-Невский район, село Заборово;

«Дом, в котором во второй половине 19 века жил географ Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович» — Милославский район, село Гремячка;

«Богоявленская церковь», 1814 год — Александро-Невский район, село Крещено-Гаи, дом № 10;

«Преображенская церковь», 1763 год — Александро-Невский район, село Заборово;

«Казанская церковь», конец 18 — начало 19 веков — Александро-Невский район, село Калинино;

«Жилой дом фон Мекка», середина 19 века — Ермишинский район, поселок Ермишь, площадь Ленина, дом № 62;

«Церковь Никольская», 1880 год — Ермишинский район, село Некрасовка, улица Некрасовская, дом № 25;

«Церковь Никольская», 1880-1888 годы — Ермишинский район, село Савватьма, улица Молодежная, дом № 16;

«Церковь Рождества Христова», конец 19 века — Ермишинский район, село Нарма, улица Школьная, дом № 1;

«Церковь Богоявления», конец 19 века — Ермишинский район, село Большое Ляхово;

«Казанская церковь», 1781 год — Милославский район, село Воейково, улица Солнечная, дом № 10;

«Федоровская церковь», 1806 год — Милославский район, село Курбатово;

«Покровская церковь», 1776 год — Милославский район, село Покрово-Гагарино;

«Успенская церковь», 1812 год — Милославский район, село Липяги;

«Церковь Казанской Божьей Матери», 1840 год — Милославский район, село Мураевня;

«Церковь Покровская», конец 19 века — Сараевский район, село Борец.

Работы выполнят до 5 декабря 2023 года.