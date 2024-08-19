Зеленский назвал одну из главных целей вторжения ВСУ в Курскую область

По его словам, одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область является создание буферной зоны на территории РФ.

Зеленский назвал одну из главных целей вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область является создание буферной зоны на территории РФ.

Ранее пленный украинский военный заявлял, что целью атаковавших Курскую область был захват территорий РФ для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.