Пленный солдат ВСУ назвал цель атаки на Курскую область

По его словам, целью украинцев, атаковавших Курскую область был захват территорий РФ для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Пленный солдат ВСУ назвал цель атаки на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, целью украинцев, атаковавших Курскую область был захват территорий РФ для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Пленный заявил, что они преследовали цель дойти до Курска и Белгорода. Солдатам было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.