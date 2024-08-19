В Рязанской области отремонтируют мост над рекой Кашеляй за 63,5 миллиона рублей

Последние работы на нем проводили в 1982 году.

В Шацком районе отремонтируют железобетонный мост над рекой Кашеляй и участок трассы, где тот находится. Начальная цена тендера на госзакупках 63 миллиона 522 тысячи 426 рублей.

Мост расположен около деревни Студеновка, на дороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда. Как написано в проекте, последний ремонт был в 1982 году.

Согласно документам, подрядчик должен будет выполнить восстановление конструкции опор, при этом обустроить железобетонные основания, усилить балки в пролетах, установить барьерное ограждение и перил. Кроме того, проект предусматривает водоотвод, замену некоторых плит и покраску. Общая длина участка ремонта — около 63 метров. Ранее стало известно о ремонте моста в Касимовском районе за 265 миллионов.

Фото: тендер сайта госзакупок.