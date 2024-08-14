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На капремонт моста в Касимовском районе потратят 265 миллионов
Завершить работы планируют до 30 ноября 2025 года.

На капремонт железобетонного моста через реку Сынтулка в Касимовском районе потратят 265 миллионов 650 тысяч 393 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Мост длиной 73,35 метра находится около деревни Залесное. Дорога там двухполосная, на ней разрешена скорость не больше 100 километров в час.

Согласно документации, во время подготовительных работ подрядчик срубит деревья, кустарники и мелколесье, разберет кладки опор и труб, демонтирует перила, дорожное покрытие.

Помимо этого, заменят асфальт, установит барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку, покрасят железобетонные пролетные строения моста, сделают перила.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. К работам планируют приступить 1 октября 2024 года. Завершить капремонт хотят до 30 ноября 2025 года.