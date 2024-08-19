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Саратовчанина, сбившего двух рязанок, отправят в колонию на пять лет
Защит просила об отмене состоявшегося судебного решения, указывая на необоснованность выводов суда, так как пешеходы сами не убедились в безопасности совершаемого ими перехода, а также в связи с допущенными, по мнению защитника, нарушениями в сборе доказательств.

Саратовчанина, сбившего двух рязанок, отправят в колонию на пять лет. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор в отношении 57-летнего обвиняемого вступил в законную силу. Мужчина признал вину частично и утверждал, что не видел пешеходов. Согласно решению суда, виновнику ДТП назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Защит просила об отмене состоявшегося судебного решения, указывая на необоснованность выводов суда, так как пешеходы сами не убедились в безопасности совершаемого ими перехода, а также в связи с допущенными, по мнению защитника, нарушениями в сборе доказательств.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы адвоката, поскольку именно осужденным были нарушены требования ПДД, предписывающие водителю при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу уступить дорогу пешеходам, а также вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного контроля.

Приговор Скопинского районного суда оставлен без изменения.

Напомним, авария произошла в Скопинском районе. «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек.