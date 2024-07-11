В Рязанской области осудили саратовчанина за смертельное ДТП

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении и с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

В Рязанской области осудили саратовчанина за смертельное ДТП. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2022 года 57-летний подсудимый за рулем автомобиля «ВАЗ-219070» на 288 км автодороги Р-22 «Каспий» не уступил дорогу пешеходам и сбил их. В результате происшествия потерпевшие 2002 и 2000 годов рождения скончались на месте.

Жителя Саратовской области признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Мужчина согласился обвинением частично.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении и с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, авария произошла в Скопинском районе. «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек.