Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП с пострадавшими

Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что первая авария случилась 7 августа, примерно в 17:30, вблизи дома № 10А на улице Магистральная. Там 15-летний подросток на электромотоцикле столкнулся с грузовиком «Фотон Ауман».

Несовершеннолетний получил травмы.

Второе ДТП произошло 14 августа, примерно в 18:30, вблизи дома № 19 на улице Авиационная.

30-летняя девушка на «Хендай Солярис» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Пострадал водитель двухколесного транспортного средства.

Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете какой-либо информацией, обратитесь в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.