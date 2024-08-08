В Рязани 15-летний мотоциклист столкнулся с большегрузом на улице Магистральной

Несовершеннолетний водитель получил травмы, его госпитализировали.

В Рязани 15-летний мотоциклист столкнулся с большегрузом на улице Магистральной. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 7 августа, примерно в 17:30, возле дома 10А. Подросток на электоромотоцикле столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон» с полуприцепом под управлением 39-летнего жителя Рязани.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.