В Рыбновском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина
В ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:59.
В Рыбновском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:59.
По данным издания, возгорание тушили 10 человек личного состава и четыре спецмашины.
Ранее сообщалось, что на месте возгорания до сих пор разбирают конструкции.