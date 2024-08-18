В Рыбновском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина

В ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:59.

В Рыбновском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:59.

По данным издания, возгорание тушили 10 человек личного состава и четыре спецмашины.

Ранее сообщалось, что на месте возгорания до сих пор разбирают конструкции.