В Рыбновском районе за сутки произошло два пожара. Об этом
В ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:58.
По данным издания, возгорание тушили девять человек личного состава и четыре спецмашины, одна из которых приехала из пожарно-спасательной части № 4 города Рязани.
Уточняется, что на месте возгорания до сих пор разбирают конструкции. Как рассказали очевидцы изданию, до хозяйки дома не могут дозвониться и сообщить ей о произошедшем. Причины пожара устанавливаются.
Еще один пожар случился вечером в субботу, 17 августа, в деревне Железнецкие Выселки. Загорелось нежилое строение. Сообщение о пожаре поступило в 18.58. В тушении участвовали шесть человек личного состава и две спецмашины.
Как пишет издание, из-за пожара сгорело строение площадью 12 квадратных метров.