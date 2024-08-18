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В Рыбновском районе за сутки произошло два пожара
В ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Еще один пожар случился в деревне Железнецкие Выселки. Там загорелось нежилое строение.

В Рыбновском районе за сутки произошло два пожара. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В ночь с субботы на воскресенье в селе Вакино Рыбновского района сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:58.

По данным издания, возгорание тушили девять человек личного состава и четыре спецмашины, одна из которых приехала из пожарно-спасательной части № 4 города Рязани.

Уточняется, что на месте возгорания до сих пор разбирают конструкции. Как рассказали очевидцы изданию, до хозяйки дома не могут дозвониться и сообщить ей о произошедшем. Причины пожара устанавливаются.

Еще один пожар случился вечером в субботу, 17 августа, в деревне Железнецкие Выселки. Загорелось нежилое строение. Сообщение о пожаре поступило в 18.58. В тушении участвовали шесть человек личного состава и две спецмашины.

Как пишет издание, из-за пожара сгорело строение площадью 12 квадратных метров.