Times: Украина атакует Курскую область британскими БПЛА
Действия правительства Соединенного Королевства не ограничиваются поставками оружия. Британские советники активно вовлечены в обсуждение планов военного командования Украины.
Украина атакует Курскую область британскими БПЛА. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.
Помимо этого, отмечается что Лондон не ограничивается поставками оружия ВСУ. Британские советники вовлечены в обсуждение планов военного командования Украины.
Ранее Минобороны рассказало, что над Курской областью сбили беспилотник.