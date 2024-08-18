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Опубликован прогноз погоды на 19 августа в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем — +24, +29 градусов.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер будет западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем — +24, +29 градусов.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.