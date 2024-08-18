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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 18 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, а также ветер порывами 12-17 метров в секунду.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ближайший час с сохранением до конца суток 18 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, а также ветер порывами 12-17 метров в секунду.