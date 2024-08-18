Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 18 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, а также ветер порывами 12-17 метров в секунду.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его
По данным ведомства, в ближайший час с сохранением до конца суток 18 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, а также ветер порывами 12-17 метров в секунду.