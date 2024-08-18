Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение

Ночью и утром 19 августа местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 500-800 метров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром 19 августа местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 500-800 метров.

Ранее жителей предупреждали о дождях и грозах. Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области рассказала о погоде на понедельник, 19 августа.