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В Киеве рассказали о целях вторжения в Курскую область
Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для прикрытия поражений ВСУ в Донбассе. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для прикрытия поражений ВСУ в Донбассе. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.

«Выскажусь максимально цинично, а потом проверим, кто был прав. На мой взгляд, весь „оперативный задум“ Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно», — отметил политик.

Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По его словам, операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Напомним, в Курской области с начала атаки ВСУ пострадал 141 человек.