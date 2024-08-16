С начала атаки на Курскую область пострадал 141 человек

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Также в медучреждениях области есть в достаточном количестве места, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости.

С начала атаки на Курскую область пострадал 141 человек. Об этом сообщил врио замглавы курского минздрава Павел Алименко.

Он рассказал, что с 6 августа из-за атак ВСУ пострадал 141 мирный житель. Среди пострадавших — 10 детей.

Алименко отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Также в медучреждениях области есть в достаточном количестве места, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области.