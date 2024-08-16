РЖД оценило подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей

Компания провела оценочную экспертизу.

РЖД оценило подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) обвиняется в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности. Свою вину он признал. В РЖД провели оценочную экспертизу, которая показала, что из-за подрыва железнодорожного полотна, в результате чего с рельсов сошли 19 товарных вагонов, компании был нанесен ущерб в 30 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что рязанский подрывник Руслан Сидики подал жалобу на продление ему ареста.