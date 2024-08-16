Рязанский подрывник Руслан Сидики* подал жалобу на продление ему ареста

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы 13 августа.

Рязанский подрывник Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) подал жалобу на продление ему ареста. Об этом сообщили РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы 13 августа, который продлил срок ареста мужчины до 24 октября. Рассматривать ее будет Мосгорсуд, дата слушаний пока не назначена.

Напомним, ранее сообщалось, что Руслана Сидики* проверили на вменяемость.