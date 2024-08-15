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Рязанского подрывника Руслана Сидики* проверили на вменяемость
Следствие планирует завершить расследование уголовного дела после получения результатов экспертиз.

Рязанского подрывника Руслана Сидики* проверили на вменяемость. Об этом в четверг, 15 августа, пишет ТАСС.

По информации издания, следствие планирует завершить расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) после получения результатов экспертиз, в том числе проведенной ранее на предмет его вменяемости.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сидики назначена и проведена судебная психиатрическая экспертиза, заключение которой, как и двух комплексных криминалистических взрывотехнических, одной лингвистической и одной бухгалтерской судебных экспертиз пока не получено. Всего по делу было проведено около 40 различных экспертиз. Окончить расследование дела не представляется возможным, поскольку необходимо получить заключения по назначенным пяти судебным экспертизам, по результатам которых необходимо дать окончательную правовую оценку действиям обвиняемого, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования», — говорится в документе.