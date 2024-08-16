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На торги выставили здание старожиловского конезавода
Согласно информации на сайте, победитель аукциона сможет арендовать конюшню на 49 лет.

На торги выставили нежилое «Здание тренинг-конюшни», часть объекта культурного наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс фон-Дервиза, 1890-1896 годов». Оно находится в Старожилове на улице Конезаводская, дом № 1. Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС Торги».

Начальная цена лота составляет 344 тысячи 569 рублей. Площадь здания — 5067,2 квадратных метра. Оно находится в федеральной собственности.

Согласно информации на сайте, победитель аукциона сможет арендовать конюшню на 49 лет.

Напомним, в Старожилове дважды произошел пожар на конезаводе.

Активисты после происшествия потребовали отставки главы района Александра Татарникова.

Позже стало известно, что на реконструкцию Старожиловского конезавода требуется более миллиарда рублей.

Фото: сайт «ГИС Торги»