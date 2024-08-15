Пострадавшую в ДТП в Сараях госпитализировали вертолетом санавиации

Напомним, авария произошла вечером 14 августа в 18:20 на выезде из районного центра на дороге Сараи — Телятники — Витуша.

Пострадавшую в ДТП в Сараях госпитализировали вертолетом санавиации. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Напомним, авария произошла вечером 14 августа в 18:20 на выезде из районного центра на дороге Сараи — Телятники — Витуша.

Пострадали три человека. Двое из них находятся на лечении в Сараях. Девушку вертолетом доставили в ОКБ. Ей понадобится помощь врачей узких специальностей.