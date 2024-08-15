В Сараевском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

В аварии есть пострадавшие.

В Сараевском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Авария произошла вечером 14 августа в 18:20 на выезде из районного центра на дороге Сараи — Телятники — Витуша. За рулем Kia Ceed находился 25-летний житель Можаров. Кроме него в салоне автомобиля еще было два человека.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги. В аварии есть пострадавшие.

По факту ДТП проводится проверка.