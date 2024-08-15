Названа официальная причина смерти Алексея Навального*

Напомним, Навальный* погиб 16 февраля 2024 года. Ранее причиной его гибели считался оторвавшийся тромб.

Названа официальная причина смерти Алексея Навального*. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В распоряжении канала оказался документ из СК, в котором указана причина гибели оппозиционера. В нем сказано, что Навальный* умер в результате «комбинированного заболевания».

Напомним, Навальный* погиб 16 февраля 2024 года. Ранее причиной его гибели считался оторвавшийся тромб.

*(включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)