Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
21°
Птн, 16
23°
Сбт, 17
25°
ЦБ USD 90.01 -2.65 15/08
ЦБ EUR 100.31 -0.25 15/08
Нал. USD 88.50 / 89.11 15/08 16:55
Нал. EUR 97.50 / 98.78 15/08 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
57 минут назад
126
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
2 429
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
2 628
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
3 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Названа официальная причина смерти Алексея Навального*
Напомним, Навальный* погиб 16 февраля 2024 года. Ранее причиной его гибели считался оторвавшийся тромб.

Названа официальная причина смерти Алексея Навального*. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В распоряжении канала оказался документ из СК, в котором указана причина гибели оппозиционера. В нем сказано, что Навальный* умер в результате «комбинированного заболевания».

Напомним, Навальный* погиб 16 февраля 2024 года. Ранее причиной его гибели считался оторвавшийся тромб.

*(включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)