Алексей Навальный* умер в исправительной колонии

Информация о его смерти официально подтверждена.

Алексей Навальный* умер в исправительной колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ему было 47 лет.

Он отбывал наказание в ХМАО, в знаменитом «Полярном волке» поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области. Навальный* регулярно попадал в ШИЗО.

Информация о его смерти официально подтверждена. Причина устанавливается.

* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)