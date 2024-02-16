Алексей Навальный* умер в исправительной колонии
Информация о его смерти официально подтверждена.
Алексей Навальный* умер в исправительной колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ему было 47 лет.
Он отбывал наказание в ХМАО, в знаменитом «Полярном волке» поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области. Навальный* регулярно попадал в ШИЗО.
Информация о его смерти официально подтверждена. Причина устанавливается.
* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)