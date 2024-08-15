Лукашенко заявил, что готов нажать «самую красную кнопку», если противник пересечет границу Белоруссии

«Что, мы должны ждать пока они, как 85 лет назад, растопчут нашу страну? Нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно», — сказал белорусский президент.