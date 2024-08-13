Белорусские войска выехали в Россию для отработки ракетных ударов

Во вторник, 13 августа, расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Во время полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами.

Белорусские войска выехали в Россию для отработки ракетных ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское минобороны.

Во вторник, 13 августа, расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Белоруссии отправляются на полигон в России.

Во время полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами.