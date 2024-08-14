Рязанец Захар Петров рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

Петров рассказал, что иностранные спортсмены только позитивно воспринимали россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Рязанец Захар Петров рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде-2024. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ».

Петров рассказал, что иностранные спортсмены позитивно воспринимали россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались», — рассказал спортсмен.

Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Также Петров занял четвертое место в финале Олимпиады по каноэ-одиночкам.