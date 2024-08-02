Опубликована программа празднования Дня города в Рязани

Развлекательные мероприятия состоятся 30 и 31 августа.

Опубликована программа празднования Дня города в Рязани. Афишу опубликовало Управление культуры города.

Отмечается, что мероприятия начнутся 30 августа. Они будут объединены уже известными персонажами: Рязанским Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом, Авдотьей Рязаночкой.

Первый день празднования завершится большим концертом на Лыбедском бульваре — в нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов.

31 августа развлечения продолжатся. Рязанцев ждет рыбатлон, гастрономический фестиваль и многое другое.

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Подробная афиша мероприятий: