Опубликована программа празднования Дня города в Рязани
Развлекательные мероприятия состоятся 30 и 31 августа.
Опубликована программа празднования Дня города в Рязани. Афишу опубликовало Управление культуры города.
Отмечается, что мероприятия начнутся 30 августа. Они будут объединены уже известными персонажами: Рязанским Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом, Авдотьей Рязаночкой.
Первый день празднования завершится большим концертом на Лыбедском бульваре — в нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов.
31 августа развлечения продолжатся. Рязанцев ждет рыбатлон, гастрономический фестиваль и многое другое.
Возрастное ограничение 0+.
Подробная афиша мероприятий: