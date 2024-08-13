В Рязанской области появятся выплаты для советников директоров школ и колледжей

Регион получил на данные цели шесть миллионов рублей.

В Рязанской области появятся ежемесячные выплаты для советников директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях. Об этом во вторник, 13 августа, на заседании облправительства заявила министр образования Ольга Щетинкина.

По ее словам, с 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями начнут получать по пять тысяч рублей.

Регион получил на данные цели шесть миллионов рублей.

Постановление на заседании правительства приняли.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщал, что советникам директоров в школах и колледжах прибавят по пять тысяч рублей.