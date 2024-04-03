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В России повысят зарплаты учителям
Об этом заявили в правительстве.

В России повысят зарплаты учителям, занимающимся классным руководством и кураторством. Об этом пишет URA.RU со ссылкой со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что в два раза увеличат выплаты педагогам, работающим в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В таких городах и поселках работают более 565 тысяч учителей.

По словам Мишустина, прибавят по пять тысяч рублей советникам директоров в школах и колледжах.