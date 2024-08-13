Появились подробности ДТП в Красноярском крае, в котором погибли пять человек

Появились подробности ДТП в Красноярском крае, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается в группе «Плохие новости».

Отмечается, что знакомый погибших, с похорон которого они ехали, умер ночью 4 августа. 20-летний молодой человек вылетел на «встречку» и столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала на вызов. Погибли трое — водитель легковушки, водитель скорой и 34-летний фельдшер. Пассажир легковушки выжил.

Похороны погибшего водителя легкового авто прошли 7 августа. На них приехали попрощаться его друзья из села Яга. После траурной церемонии двое молодых людей и три девушки поехали назад. Около 5 часов вечера в 30 километрах от первой аварии они вылетели на встречную полосу и столкнулись с фурой.

Погибли все пятеро. За рулем был 19-летний молодой человек, в качестве пассажиров ехали: 18-летняя, 20-летняя, 21-летняя девушки, а также 16-летний подросток.