В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП, когда возвращались с похорон

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП, когда возвращались с похорон. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила «Фонтанка».

Авария произошла 7 августа около 17 часов на 622-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным региональной полиции, водитель легковой «Тойоты» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». Обе машины вылетели в кювет. Скончались все пять человек, ехавшие в «Тойоте», водитель большегруза пострадал.

В легковушке были водитель, три женщины и подросток.

Отмечается, что «Тойота» ехала с похорон 20-летнего юноши, который погиб 4 августа в похожем ДТП неподалеку, на 591-м километре этой же трассы. Он на ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.