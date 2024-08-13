Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

Во вторник, 13 августа, российские военные в Курской области пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 13 августа, российские военные в Курской области пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и четыре БТР Stryker, шесть боевиков взяли в плен.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 030 военнослужащих, 35 танков.

Ранее командующий «Ахмата» заявил, что обстановка под Курском взята под контроль.