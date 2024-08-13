Командующий «Ахмата» заявил, что обстановка под Курском взята под контроль
По словам командующего спецназа, разработкой украинской операции под Курском руководили военные США. В операции задействовано множество иностранных наемников.
Командующий «Ахмата» заявил, что обстановка под Курском взята под контроль. Апти Алаудинов цитирует ТАСС.
Он отметил, что противник несет максимально большие потери с начала спецоперации.
По словам командующего спецназа, разработкой украинской операции под Курском руководили военные США. В операции задействовано множество иностранных наемников.