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Бастрыкин взял на контроль ситуацию о нападении мигрантов на женщину в Дядькове
Ранее появилась информация, что трое мигрантов на улице Малиновой в селе Дядьково Рязанской области пытались проникнуть в автомобиль, в котором находилась женщина. Ей удалось заблокировать двери, после чего фигуранты скрылись.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию о нападении мигрантов на женщину в Дядькове. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Ранее появилась информация, что трое мигрантов на улице Малиновой в селе Дядьково Рязанской области пытались проникнуть в автомобиль, в котором находилась женщина. Ей удалось заблокировать двери, после чего фигуранты скрылись.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину провести проверку и доложить о результатах.