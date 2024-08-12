В Дядькове группа мигрантов пыталась проникнуть в машину к женщине

Об этом сообщил ее муж в Telegram-канале «Рязань». По его словам, инцидент произошел вечером 8 августа около детской площадки на улице Малиновой. Женщина находилась в машине, пока ее дети играли на качелях. В это время к ней в автомобиль попытались проникнуть мужчины неславянской внешности.

В Дядькове группа мигрантов пыталась проникнуть в машину к женщине. Об этом сообщил ее муж в Telegram-канале «Рязань».

По его словам, инцидент произошел вечером 8 августа около детской площадки на улице Малиновой. Женщина находилась в машине, пока ее дети играли на качелях. В это время к ней в автомобиль попытались проникнуть мужчины неславянской внешности.

«Жена, находясь в машине, заблокировала двери. К машине приблизились трое представителей неславянской национальности. Они начали одновременно дергать за все ручки дверей», — написал мужчина.

По его словам, мигранты скрылись, когда у них не получилось проникнуть в машину. Рязанец отметил, что они обращались к местному участковому.

«Ожидаем от правоохранительных органов решительных мер по борьбе с преступностью мигрантов в Дядьковском сельском поселении», — заключил автор поста.