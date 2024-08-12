Жителей еще одного района Курской области начали эвакуировать

Ранее эвакуация жителей проводилась из наиболее опасных районов Курской области. Губернатор Рязанской области заявил о готовности принять эвакуированных.

Жителей еще одного района Курской области начали эвакуировать. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что эвакуировать будут жителей Беловского района.

«Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур», — написал Смирнов.

Ранее эвакуация жителей проводилась из наиболее опасных районов Курской области. Губернатор Рязанской области заявил о готовности принять эвакуированных.

Фото: Telegram-канал Главы Беловского района Курской области