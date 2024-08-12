Появились подробности смертельного ДТП с рязанцами в Ивановской области
Трагедия случилась в пятницу, 9 августа. Легковушка столкнулась с фурой.
Появились подробности ДТП с рязанцами в Ивановской области. Об этом сообщает портал «Ивановские новости».
Трагедия случилась в пятницу, 9 августа. Легковушка столкнулась с фурой.
На месте погибла пассажирка иномарки.
По данным издания, в воскресенье, 11 августа, 38-летнюю Ирину похоронили в Рязани.
Как рассказал муж погибшей, что ехали они из Суздаля в Шуйский район.
Отмечается, что дети находятся в больнице, их состояние стабильно тяжелое. Они в сознании.