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В Ивановской области рязанцы попали в смертельное ДТП с фурой
Спасателям пришлось деблокировать людей из легковушки. Фото с места аварии опубликованы в телеграм-канале МЧС России.

В Ивановской области в пятницу, 9 августа, машина с рязанскими номерами попала в смертельное ДТП. Спасателям пришлось деблокировать людей из легковушки. Фото с места аварии опубликованы в телеграм-канале МЧС России.

На трассе от населенного пункта Лежнево до Горяново столкнулись фура и легковой Ford. В автомобиле находились дети: 14-летний подросток и 12-летняя девочка. Пожарные закрепили фуру автоцистернами, чтобы она не опрокинулась на легковушку.

Спасатели деблокировали пассажиров при помощи гидравлического инструмента. Детей госпитализировали. Одна из пассажирок погибла на месте.

Водитель фуры не пострадал.