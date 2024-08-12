Ледовая арена в Касимове сможет вмещать 200 зрителей

Проект разработают до 20 декабря 2024 года.

В Касимове разработают проект для ледовой арены за 8,4 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В требованиях к проекту написано, что размер поля для соревнований по хоккею с шайбой 56 метров в длину и 26 метров в ширину. В строительных документах также должны предусмотреть комментаторские кабины, трибуны для зрителей, вестибюль, сушилки, тренерские комнаты, пост охраны, тренажерные и хореографические залы.

В документах указано, что подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические и экологические исследования. Для спортивного комплекса выделили участок в Касимове на улице Загородной площадью около 123 тысяч квадратных метров. Проект разработают до 20 декабря 2024 года.

Ранее вице-губернатор Бранов сообщал, что в 2024 году в Касимове начнут строить ледовую арену