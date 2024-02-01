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Бранов сообщил, что в 2024 году в Касимове начнут строить ледовую арену
Локацию определят в ближайшее время.

Бранов сообщил, что в 2024 году в Касимове начнут строить ледовую арену. Соответствующий пост появился на личной странице вице-губернатора «ВКонтакте».

"Осмотрел несколько потенциальных площадок для строительства ледовой арены в Касимове. Планируем в ближайшее время определиться с локацией, начать проектирование нового объекта и уже в этом году приступить к строительству", — отметил Бранов.

Отмечается, что на совещании с главой администрации города Иваном Бахиловым и профильными министрами обсудили дальнейшее благоустройство города и района: ремонт дорог, дворовых территорий, реконструкцию очистных сооружений, модернизацию котельных, обновление коммунальной техники.

Кроме того, вице-губернатор побывал на стройплощадке новой школы на 960 мест. Он поручил нарастить темпы работ и увеличить количество строителей на объекте.

В этом году школу должны ввести в эксплуатацию.