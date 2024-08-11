Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

Российские военные за сутки пресекли попытки групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь страны в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки пресекли попытки групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь страны в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram--канале.

Помимо этого, ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области.

Отмечается, что за сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. В частности, уничтожили семь танков, три бронетранспортера, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, семь автомобилей, установку ЗРК «Бук-М1».

Так, по данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 1350 боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера и 116 боевых бронированных машин.

Как уточнили в Минобороны, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее появились кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области.