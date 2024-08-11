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На фестивале «Небо России» выступил Денис Майданов
В субботу, 10 августа, на фестивале «Небо России» выступил Денис Майданов. Он исполнил песни «Пролетая над нами», «Ничего не жаль» и другие.

В субботу, 10 августа, на фестивале «Небо России» в Спасском районе выступил Денис Майданов. Видео с концерта прислали в редакцию РЗН. инфо читатели.

Денис Майданов исполнил песни «Пролетая над нами», «Ничего не жаль» и другие.

Помимо этого, на концерте выступили кавер-группа «Хулиганы», группы «Of Titans and Men», «BLESTKI», «Onegene», коллектив «Лыбедь», Dj Set.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Небо России» в субботу, 10 августа, прошло вечернее свечение аэростатов. Организаторы фестиваля отметили, что в воскресенье, 11 августа, из-за дождливой и ветренной погоды аэростатов на площадке не будет.