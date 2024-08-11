На фестивале «Небо России» снова прошло вечернее свечение аэростатов

В субботу, 10 августа, на площадке фестиваля «Небо России» снова провели вечернее свечение аэростатов. Отмечается, что в воскресенье, 11 августа, из-за дождливой и ветреной погоды аэростатов на площадке не будет.

В субботу, 10 августа, на фестивале «Небо России», который проходит в Спасском районе, снова провели вечернее свечение аэростатов. Об этом сообщили в Telegram-канале фестиваля.

«Погода внесла заметные коррективы в наши планы, но организовать свечение получилось», — говорится в посте.

Также отмечается, что в воскресенье, 11 августа, из-за дождливой и ветренной погоды аэростатов на площадке не будет. Однако пройдет концерт. С программой можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, «Небо России» проходит с 9 по 11 августа в Спасском районе. В первый день фестиваля удалось провести вечернее свечение аэростатов.

Фото: Telegram-канал «Фестиваль „Небо России“ / Полет на шаре / Рязанская область»

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