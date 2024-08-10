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На фестивале «Небо России» провели «вечернее свечение»
Также сообщается, что в субботу, 10 августа, утренний спортивный полет пройдет без зрителей из-за того, что грунтовые дороги сильно размыло дождями.

На фестивале «Небо России», который проходит 9-11 августа в Спасском районе, провели «вечернее свечение». Об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля.

«Погода позволила нам провести вечернее свечение: это было красиво, радостно, сказочно. Это наконец осуществилось: для такого свечения погоды на фестивале не было последние несколько лет», — сообщается в посте.

Также сообщается, что в субботу, 10 августа, утренний спортивный полет пройдет без зрителей из-за того, что грунтовые дороги сильно размыло дождями.

«Все, кто хотел посмотреть старт, не расстраивайтесь: мы активно летаем и вне фестиваля. Возможность увидеть массовый старт еще обязательно будет. Фестивальная площадка будет работать еще 2 дня! Завтра ожидается благоприятная погода, по плану на вечер: привязные подъемы и вечернее свечение», — добавили организаторы.