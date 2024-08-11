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На фестивале «Небо России» побывали 70 тысяч человек
На концерте выступили российские музыканты Денис Клявер, Денис Майданов, а также рязанские кавер-группы. Была организована серия мастер-классов для взрослых и детей по росписи игрушек, рисованию, лепке из глины, чеканке, резьбе по дереву, изготовлению сувениров и тряпичных кукол.

На фестивале «Небо России», который проходил с 9 по 11 августа в Панинском сельском поселении Спасского района, побывали 70 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В концертной части выступили российские музыканты Денис Клявер, Денис Майданов, а также рязанские кавер-группы. Была организована серия мастер-классов для взрослых и детей по росписи игрушек, рисованию, лепке из глины, чеканке, резьбе по дереву, изготовлению сувениров и тряпичных кукол.

На мероприятии побывал зампред правительства Артем Никитин.

«С каждым годом здесь все больше и больше участников. Это не только рязанцы, но и гости из других регионов. Наша главная задача — и дальше развивать территорию, где проводится фестиваль «Небо России», — сказал Никитин.

По итогам спортивной программы состязаний среди 35 команд определены победители Кубка России и Кубка Рязанской области по воздухоплаванию. Ими стали мастер спорта Дмитрий Жохов из Тулы и самый молодой пилот, рязанец Марк Стенин.

Напомним, на фестивале «Небо России» 9 и 10 августа проходило вечернее свечение аэростатов. В воскресенье, 11 августа, из-за дождливой и ветренной погоды аэростатов на площадке не было.

Фото: Telegram-канал «Фестиваль «Небо России» / Полет на шаре / Рязанская область»