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Минобороны: белорусская армия перебрасывает танки к границе с Украиной
Подразделения одного из механизированных соединений ВС Белоруссии приведены в готовность. Военнослужащие погружают военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к границе с Украиной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Подразделения одного из механизированных соединений ВС Белоруссии приведены в готовность. Военнослужащие погружают военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что над территорией республики сбили беспилотники ВСУ. Также говорилось, в 18:10 силы ВВС и ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

Видео: Telegram-канал Минобороны Белоруссии