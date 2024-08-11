Минобороны: белорусская армия перебрасывает танки к границе с Украиной

Подразделения одного из механизированных соединений ВС Белоруссии приведены в готовность. Военнослужащие погружают военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Танки одной из механизированных бригад ВС Белоруссии перебрасываются к границе с Украиной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Подразделения одного из механизированных соединений ВС Белоруссии приведены в готовность. Военнослужащие погружают военную технику на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что над территорией республики сбили беспилотники ВСУ. Также говорилось, в 18:10 силы ВВС и ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

Видео: Telegram-канал Минобороны Белоруссии